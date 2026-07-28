Un exconcejal de Tandil debió ser rescatado por los Bomberos luego de sufrir un grave accidente mientras practicaba parapente en la zona serrana de la ciudad. El hecho ocurrió en inmediaciones de avenida Don Bosco y Ceferino Namuncurá, donde un amplio operativo permitió asistir al deportista tras un violento impacto contra un sector rocoso.

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La víctima fue identificada como Federico Echaide, de 65 años, concejal mandato cumplido, quien perdió el control durante el descenso y terminó golpeando contra las piedras, sufriendo heridas de consideración.

El operativo estuvo a cargo del Cuartel Central de Bomberos, cuyos rescatistas trabajaron en el lugar junto al personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) para inmovilizar al herido y trasladarlo de urgencia.

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Echaide ingresó al Hospital Municipal Ramón Santamarina con politraumatismos y fracturas en la columna lumbar. Posteriormente, debido a la complejidad de las lesiones, fue derivado al Sanatorio Tandil, donde permanece internado bajo atención médica.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del aterrizaje forzoso que provocó el accidente y el fuerte impacto contra las rocas.

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