Personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal (PFA) rescató a una menor de edad, quien era explotada sexualmente en el partido de San Martín.

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Durante el operativo fue detenida una mujer, quien habría captado a la joven de 16 años, en el marco de una causa caratulada como 'trata de personas'.

La investigación se había iniciado en virtud de una denuncia radicada por la madre de la víctima, quien daba cuenta que su hija se fue de su casa captada por una mujer mayor de edad, quien la estaba prostituyendo para obtener un rédito monetario.

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Ante esta situación, la Unidad Funcional de Instrucción 14 de San Martín a cargo de Vanesa Leggio encomendó la investigación del caso a los detectives del Departamento Trata de Personas de la PFA.

En consecuencia, los uniformados comenzaron con las tareas de campo y vigilancias encubiertas, a través de las mismas se identificó a una mujer de 29 años, quien reclutaba menores con fines de explotación sexual.

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Con el devenir de las pesquisas se estableció, que la sospechosa frecuentaría una vivienda ubicada en el asentamiento “Villa La Rana”, ubicado en la localidad de Villa Ballester, donde se realizarían las maniobras ilegales.

Con el material probatorio obtenido por los federales, el Juzgado de Garantías 6 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de Jasón Leonel Castellano, ordenó el allanamiento a la finca donde se logró rescatar a la víctima.

La menor, en tanto, quedó a resguardo y contención del equipo interdisciplinario y especializado de la Coordinación Nacional de Rescate y del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, por lo que fue trasladada al Municipal Dr. D. Thompson del partido de San Martin, para ser evaluada sobre su estado psicofísico.

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