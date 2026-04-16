La polémica entre el exarquero y entrenador Carlos Fernando Navarro Montoya y un restaurante de Tandil continúa sin resolución. El local gastronómico reclama una deuda de 10 millones de pesos en consumo pero el ex deportista argumenta que el club Santamarina debe hacerse cargo.

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Ignacio Barrios, el letrado que representa al restaurante, dijo al medio local El Eco:

“Mi cliente asistía y brindaba servicio gastronómico al señor Navarro Montoya, y era él mismo quien firmaba los tickets”, sostuvo Barrios. En ese sentido, cuestionó la versión que indica que existía un acuerdo con la institución tandilense para cubrir esos gastos: “Ellos están haciendo mención a que existe un acuerdo con el club, pero eso nosotros no lo tenemos especificado”.

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El abogado también hizo referencia al posicionamiento del club, que ya se desligó públicamente de la situación. “El club inclusive manifestó, a través de un comunicado, que no tiene ninguna obligación con el espacio gastronómico ni con el exdirector técnico”, señaló.

No obstante, Barrios dejó abierta la posibilidad de un cambio en el rumbo del reclamo si se comprueba la existencia de algún convenio formal. “Si manifiestan y se comprueba que existe un acuerdo con el club, se realizarán los reclamos correspondientes hacia la institución y se pedirán disculpas públicas a Navarro Montoya”, afirmó.

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Mientras tanto, la postura del restaurante se mantiene firme: “Hoy quien firmó y avaló los consumos es él”, concluyó el abogado.

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