En una gestión conjunta entre autoridades de Monte, Cañuelas y el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, se logró concretar la reposición de las frecuencias del servicio entre Monte y Cañuelas que la empresa Expreso Liniers (Línea 88) a través de la ruta 3.

Ads

En los últimos días, el municipio de Monte había dado aviso a los vecinos que dejaba de realizar sus recorridos habituales hasta nuevo aviso, “debido a una decisión de la Secretaría de Transporte de la Nación y una infracción dispuesta por el Ministerio de Transporte del gobierno de la provincia de Buenos Aires”.

Según confirmaron fuentes oficiales a El Ciudadano, en las próximas horas la empresa Expreso Liniers volverá a cubrir provisoriamente el tramo entre ambos distritos. El anuncio se produjo en la misma jornada en que un grupo de usuarios y vecinos volvió a concentrarse frente al Palacio Municipal para visibilizar el impacto de la medida.

Ads

En paralelo, las autoridades avanzan en las gestiones para que otra compañía asuma de forma definitiva la concesión del servicio, que conecta a los vecinos de la región con centros de salud, establecimientos educativos y puestos de trabajo.

Oficialmente desde el Gobierno provincial habían manifestado que “se busca una solución para quienes todos los días necesitan viajar a trabajar, estudiar o atender su salud”, garantizando que cuando una conexión se pierde, “la Provincia escucha, gestiona y trabaja” para garantizar el derecho a viajar de los ciudadanos de la Provincia de Buenos Aires.

Ads

En tanto que la grilla de horarios de lunes a viernes será la siguiente:

Salida de Cañuelas:

6:15 hs

Llegada a Monte:

7:10 hs

Salida de Monte

7:55 hs

Llegada a Cañuelas

9:00 hs

Salida de Cañuelas

11:50 hs

Llegada a Monte

12:45 hs

Salida de Monte

13:30 hs

Llegada a Cañuelas

14:25 hs

Salida de Cañuelas

16:55 hs

Llegada a Monte

17:50 hs

Salida de Monte

19:00 hs

Llegada a Cañuelas

19:55 hs