Tanto a nivel legislativo como a nivel local, en Bahía Blanca ganó La Libertad Avanza por un amplio margen sobre Fuerza Patria: 46% contra 31%.

En este sentido, la nómina para la Legislatura, encabezada por Oscar Liberman y Franca Grippo se impuso en el distrito y en la Sección, por sobre Alejandro Dichiara y Florencia Molini,

Asimismo, para concejales bahienses, ganó la libertaria Franca Grippo, terminó segunda Florencia Molini y tercero Martín Salaberry (Somos).

La ciudadanía se ha expresado en nuestra provincia con un claro y contundente triunfo del justicialismo. En la ciudad, hemos realizado una buena elección y seguiremos trabajando con energia.



Deseo felicitar a Oscar Liberman y a Franca Grippo por los resultados obtenidos y a… pic.twitter.com/Mny8u5FtTk — Federico Susbielles (@fsusbielles) September 8, 2025

