Resultados elecciones bonaerenses 2025: A pesar de que Milei vetó la ayuda por la inundación, en Bahía Blanca ganó LLA
En la Sexta Sección se impusieron los libertarios y Bahía Blanca no fue la excepción. Vale destacar que el Presidente rechazó colaborar con el distrito duramente golpeado por un trágico temporal en el mes de marzo.
Tanto a nivel legislativo como a nivel local, en Bahía Blanca ganó La Libertad Avanza por un amplio margen sobre Fuerza Patria: 46% contra 31%.
En este sentido, la nómina para la Legislatura, encabezada por Oscar Liberman y Franca Grippo se impuso en el distrito y en la Sección, por sobre Alejandro Dichiara y Florencia Molini,
Asimismo, para concejales bahienses, ganó la libertaria Franca Grippo, terminó segunda Florencia Molini y tercero Martín Salaberry (Somos).
