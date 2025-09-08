En las elecciones provinciales y municipales celebradas el domingo 7 de septiembre de 2025 en Almirante Brown, el oficialismo de Fuerza Patria, encabezado por el intendente Mariano Cascallares, logró una victoria contundente.

Con el 88% de las mesas escrutadas y una participación del 63%, la fuerza política obtuvo el 54,1% de los votos, superando por más de 25 puntos a su principal competidor.

Paula Eichel, actual secretaria de Seguridad municipal y candidata a concejal por Fuerza Patria, fue la postulante más votada en el distrito. Este resultado le permitirá al oficialismo mantener una mayoría superior a dos tercios en el Concejo Deliberante local.

Además de concejales, en esta jornada se eligieron 46 diputados y 23 senadores provinciales, en el marco de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Fuerza Patria consolidó su liderazgo en Almirante Brown, asegurando una amplia representación legislativa tanto a nivel local como provincial.

