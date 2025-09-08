Fuerza Patria ganó Zárate y le propinó un duro revés al Intendente. Leandro Matilla fue el candidato a concejal más votado en al obtener el 39,83% de los sufragios.

Ads

En segundo lugar quedó Stefanía Rodríguez Schatz, de La Libertad Avanza, respaldada por el Jefe Comunal Marcelo Matzkin, que alcanzó el 32,99% de los votos.

En la categoría de diputados provinciales, el triunfo de Fuerza Patria sobre los libertarios fue aún más abultada: 43% a 34%.

Ads

Ads