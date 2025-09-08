Resultados elecciones bonaerenses 2025: Con Leandro Matilla a la cabeza, Fuerza Patria le ganó al Intendente en Zárate
La oposición local se impuso con casi el 40% de los sufragios. En segundo lugar quedó Stefanía Rodríguez Schatz, la delfín libertaria del Jefe Municipal Marcelo Matzkin.
Fuerza Patria ganó Zárate y le propinó un duro revés al Intendente. Leandro Matilla fue el candidato a concejal más votado en al obtener el 39,83% de los sufragios.
En segundo lugar quedó Stefanía Rodríguez Schatz, de La Libertad Avanza, respaldada por el Jefe Comunal Marcelo Matzkin, que alcanzó el 32,99% de los votos.
En la categoría de diputados provinciales, el triunfo de Fuerza Patria sobre los libertarios fue aún más abultada: 43% a 34%.
