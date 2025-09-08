En Ituzaingó, la coalición oficialista Fuerza Patria logra una victoria clara en las elecciones de medio término. Según las mesas testigo, la diferencia sería irreversible: 6 puntos de diferencia frente a La Libertad Avanza, mientras que los otros espacios apenas sumaron voluntades.

El intendente Pablo Descalzo fue uno de los primeros en acordar la estrategia electoral con el gobernador Axel Kicillof y en presentar la boleta, 48 horas antes del plazo oficial. Esto se reflejó en un resultado que devuelve al oficialismo la satisfacción de ganar después de varios años en un distrito altamente polarizado.

Con los números que se manejan hasta ahora, de las 10 bancas en disputa, Fuerza Patria obtendría 6 escaños, mientras que La Libertad Avanza se quedaría con 4. La figura de Juan Manuel Álvarez Luna se consolida así como el principal referente del oficialismo local, que recupera terreno en una elección que marcó el pulso político del distrito.

