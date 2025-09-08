Resultados elecciones bonaerenses 2025: En Ituzaingó, el peronismo ratifica la gestión y le saca 6 puntos a LLA
El secretario de Gobierno de Ituzaingó y primer candidato a concejal por el espacio de Fuerza Patria, Juan Manuel Álvarez Luna, saca el 44% de los votos.
Según los datos oficiales de la Junta Electoral, con un 87,43 % de las mesas escrutadas, Juan Manuel Álvarez Luna de Fuerza Patria obtuvo el 43,63 % de los votos, mientras que Hugo Equiza, de La Libertad Avanza, alcanzó el 36,43 %.
Quedaron por detrás, sin opciones reales de llegar al Concejo, plataformas como Enamorate Ituzaingó (Natalia Peluso) con un 7,98 %.
De esta manera, el oficialismo encabezado por el intendente Pablo Descalzo revalida su gestión de gobierno.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión