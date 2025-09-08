Según los datos oficiales de la Junta Electoral, con un 87,43 % de las mesas escrutadas, Juan Manuel Álvarez Luna de Fuerza Patria obtuvo el 43,63 % de los votos, mientras que Hugo Equiza, de La Libertad Avanza, alcanzó el 36,43 %.

Quedaron por detrás, sin opciones reales de llegar al Concejo, plataformas como Enamorate Ituzaingó (Natalia Peluso) con un 7,98 %.

De esta manera, el oficialismo encabezado por el intendente Pablo Descalzo revalida su gestión de gobierno.

