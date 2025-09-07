En Villa Gesell se escrutó un 22% de las mesas y La Libertad Avanza tiene una leve ventaja sobre el oficialismo de Fuerza Patria, encabezado por el intendente Gustavo Barrera.

Imagen: El Fundador Online

Este hipotético triunfo no reportaría más bancas, ya que ante la dispersión del voto serían tres para cada uno. Las dos bancas restantes se dirimen entre Unión y Libertad y Somos, que podrían tener una cada uno o quedarse uno afuera y tener dos la fuerza que logre pasar el piso.

