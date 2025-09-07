Resultados elecciones bonaerenses 2025: En Villa Gesell el oficialismo de Barrera va segundo contra los libertarios
La Libertad Avanza sorprende en Villa Gesell con el 22% de las mesas escrutadas.
En Villa Gesell se escrutó un 22% de las mesas y La Libertad Avanza tiene una leve ventaja sobre el oficialismo de Fuerza Patria, encabezado por el intendente Gustavo Barrera.
Este hipotético triunfo no reportaría más bancas, ya que ante la dispersión del voto serían tres para cada uno. Las dos bancas restantes se dirimen entre Unión y Libertad y Somos, que podrían tener una cada uno o quedarse uno afuera y tener dos la fuerza que logre pasar el piso.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión