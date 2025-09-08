En el corazón de la Tercera Sección, bastión del peronismo, en Lomas de Zamora Fuerza Patria arrasó tanto en los comicios para la Legislatura bonaerense como para el Concejo Deliberante local.

Ads

Con guarismos similares en ambas votaciones, Verónica Magario logró el 55%, por sobre el libertario Bondarenko (28%).

En el Concejo local, Fuerza Patria también se impuso por amplísimo margen, y recuperó una banca, alcanzando las 8, mientras que la oposición quedó con cuatro.

Ads

Vale recordar que en Lomas de Zamora Javier Milei intentó llevar adelante una caravana de campaña para apuntalar a sus candidatos, pero tuvo que suspenderla luego de ser agredido.

Puede interesarte

Ads