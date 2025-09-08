A través de un mensaje en redes sociales, Britos felicitó a la primera candidata a concejal electa, Constanza “Coty” Alonso.

Ads

“El voto es inapelable y los vecinos nunca se equivocan. Felicito a Coty Alonso por su triunfo en Chivilcoy y al resto de las fuerzas. Independientemente del resultado final. El triunfo de la lista de Fuerza Patria es indiscutible. A pensar el futuro con tranquilidad”, expresó el jefe comunal en su publicación.

El voto es inapelable y los vecinos nunca se equivocan. Felicito a @cotyalonso por su triunfo en Chivilcoy y al resto de las fuerzas, Independientemente del resultado final. El triunfo de la lista de Fuerza Patria es indiscutible. A pensar el futuro con tranquilidad. — Guillermo Britos (@BritosGuillermo) September 7, 2025

De acuerdo a los resultados oficiales, el triunfo de la lista peronista aparece como irreversible con 37,88%. Le sigue La Libertad Avanza, con 24,48 %

Ads

En tercer lugar quedó Somos, la fuerza que tenía a Britos como referente, con 15,84 %, y en cuarto lugar Fuerza Chivilcoyana con 12,47 %.

Ads