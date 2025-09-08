El escrutinio con el 91% de las mesas escrutadas refleja una victoria abrumadora en el municipio. Leonardo Nardini, candidato de Fuerza Patria, logró adjudicarse aproximadamente el 68 % de los votos, superando ampliamente a su principal contendiente, Ana Aiello, de La Libertad Avanza, quien obtuvo un 22,9 %.

Otros candidatos apenas alcanzaron porcentajes residuales, dejando en claro que la representación legislativa local estará concentrada entre el oficialismo y la principal fuerza opositora, los libertarios.

Este resultado marca un triunfo arrollador de Nardini consolida su liderazgo con una diferencia abrumadora. Aiello, si bien logra el segundo lugar, queda lejos del piso necesario para disputar más bancas.

