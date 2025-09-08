Resultados elecciones bonaerenses 2025: Petrecca fue electo senador pero perdió en Junín
El intendente del PRO ahora en Somos Buenos Aires fue electo senador. A nivel local para concejales venció Fuerza Patria.
Petrecca celebró su banca para la Legislatura con la lista de Somos Buenos Aires, donde en la sección cuarta quedó tercero.
A nivel local en Junín, con la lista encabezada por Agustin De Miguel con el 31% quedó segundo, detrás de Fuerza Patria que celebró la victoria con Gastón ‘Turi’ Burgos.
En tercer lugar quedó La Libertad Avanza con el 22,90 %, en la lista encabezada por Diego Cristina.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión