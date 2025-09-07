El jefe comunal kirchnerista, Pablo Zurro, quien encabezó la boleta para concejales, obtenía más del 51%.

En segundo lugar queda La Libertad Avanza, con casi 28%. La nómina es encabezada con Fabio Zaratiegui.

El tercer lugar era discutido con Manuel Polo, de Juntos por Pehuajó (9,7%), y seguido de cerca por el candidato de Somos, Graciela Agostinelli (8,9%).

