La lista apoyada por el intendente de Ramallo, Mauro Poletti, se impuso en las elecciones legislativas a nivel local.

La lista del Frente Patria Ramallo, encabezada por Diego Serra, alcanzó la victoria con más de 8.300 votos (39,8 %). En segundo lugar se ubicó el nuevo espacio conformado por los hermanos Passaglia, “Hechos”, que llevó como candidata a Cecilia Giammaria y obtuvo poco más de 6.600 votos (31,7% ).

En tercer lugar, se posicionó el espacio vecinalista 24 de Octubre, que tuvo como primer referente a Germán Iribarria y sumó poco más de 3000 votos (14,5%).

En el cuarto lugar, quedó Alianza La Libertad Avanza Ramallo, con la lista 2206 liderada por Paula Traverso alcanzó 2179 votos.

En cuanto a la distribución de bancas en el Concejo Deliberante, las fuerzas que obtuvieron representación son Frente Patria, 4 concejales, Hechos, 3, La Libertad Avanza y Vecinal 24 de octubre 1 cada uno.

