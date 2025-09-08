Resultados elecciones bonaerenses 2025: Se impuso la lista oficialista Fuerza Patria en Ramallo
En segundo lugar quedó Hechos, con una buena elección.
La lista apoyada por el intendente de Ramallo, Mauro Poletti, se impuso en las elecciones legislativas a nivel local.
La lista del Frente Patria Ramallo, encabezada por Diego Serra, alcanzó la victoria con más de 8.300 votos (39,8 %). En segundo lugar se ubicó el nuevo espacio conformado por los hermanos Passaglia, “Hechos”, que llevó como candidata a Cecilia Giammaria y obtuvo poco más de 6.600 votos (31,7% ).
En tercer lugar, se posicionó el espacio vecinalista 24 de Octubre, que tuvo como primer referente a Germán Iribarria y sumó poco más de 3000 votos (14,5%).
En el cuarto lugar, quedó Alianza La Libertad Avanza Ramallo, con la lista 2206 liderada por Paula Traverso alcanzó 2179 votos.
En cuanto a la distribución de bancas en el Concejo Deliberante, las fuerzas que obtuvieron representación son Frente Patria, 4 concejales, Hechos, 3, La Libertad Avanza y Vecinal 24 de octubre 1 cada uno.
