Resultados elecciones bonaerenses 2025: Sujarchuk pasó la escoba en Escobar y le sacó 16 puntos a los libertarios
El peronismo saca más del 50% de los votos y arrasa el oficialismo del intendente.
Según los primeros cómputos oficiales de la Junta Electoral provincial, la lista impulsada por el intendente Ariel Sujarchuk, encabezada por Laura Cejas (Fuerza Patria), logró un contundente triunfo en el distrito de Escobar.
Cejas obtuvo 51,5 % de los votos, frente al 34,6 % alcanzado por La Libertad Avanza (LLA), cuyo principal candidato fue Eduardo Gianfrancesco.
Con el 84 % de las mesas escrutadas y una participación cercana al 62 % del padrón, el margen de más de 17 puntos marca una victoria amplia para el oficialismo local.
Reparto de bancas estimado
Concejo Deliberante: el oficialismo de Fuerza Patria se llevaría 7 de las 12 bancas en juego, mientras que La Libertad Avanza obtendría las 5 restantes.
Consejo Escolar: el reparto sería equitativo, con 2 consejeros escolares para cada fuerza
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión