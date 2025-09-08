Según los primeros cómputos oficiales de la Junta Electoral provincial, la lista impulsada por el intendente Ariel Sujarchuk, encabezada por Laura Cejas (Fuerza Patria), logró un contundente triunfo en el distrito de Escobar.

Ads

Cejas obtuvo 51,5 % de los votos, frente al 34,6 % alcanzado por La Libertad Avanza (LLA), cuyo principal candidato fue Eduardo Gianfrancesco.

Con el 84 % de las mesas escrutadas y una participación cercana al 62 % del padrón, el margen de más de 17 puntos marca una victoria amplia para el oficialismo local.

Ads

Reparto de bancas estimado

Concejo Deliberante: el oficialismo de Fuerza Patria se llevaría 7 de las 12 bancas en juego, mientras que La Libertad Avanza obtendría las 5 restantes.

Ads

Consejo Escolar: el reparto sería equitativo, con 2 consejeros escolares para cada fuerza