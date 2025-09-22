Retenciones cero hasta el 31/10: "rascando la olla", dijeron desde el gobierno bonaerense sobre el anuncio de Adorni
El funcionario de Axel Kicillof, Carlos Bianco, salió al cruce en torno a la medida implementada por Javier Milei para la liquidación de divisas de los granos.
El Gobierno nacional anunció que hasta el 31 de octubre eliminará las retenciones a la exportación para todos los granos, una medida que busca incentivar la liquidación de divisas por parte del agro y aliviar la presión cambiaria.
La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien justificó la medida como parte de un esfuerzo para “generar mayor oferta de dólares” en un contexto económico que el Ejecutivo ve como estratégico.
La reacción bonaerense: “rascando la olla”
Desde la Provincia de Buenos Aires, el ministro de Gobierno Carlos Bianco salió al cruce de la medida. EL funcionario de Axel Kicillof criticó al Gobierno nacional por lo que calificó como “rascar la olla”, una expresión que sugiere que la medida es una solución urgente, precaria y posiblemente electoralista, más que parte de una estrategia económica sustentable.
