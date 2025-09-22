El Gobierno nacional anunció que hasta el 31 de octubre eliminará las retenciones a la exportación para todos los granos, una medida que busca incentivar la liquidación de divisas por parte del agro y aliviar la presión cambiaria.

La decisión fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien justificó la medida como parte de un esfuerzo para “generar mayor oferta de dólares” en un contexto económico que el Ejecutivo ve como estratégico.

La reacción bonaerense: “rascando la olla”

Desde la Provincia de Buenos Aires, el ministro de Gobierno Carlos Bianco salió al cruce de la medida. EL funcionario de Axel Kicillof criticó al Gobierno nacional por lo que calificó como “rascar la olla”, una expresión que sugiere que la medida es una solución urgente, precaria y posiblemente electoralista, más que parte de una estrategia económica sustentable.

