Gremiales

Si Nación no llama a paritarias y no envía los fondos del incentivo que completan los sueldos en todos los niveles educativos, “es imposible que comiencen las clases”, dijo Sonia Alesso, titular de Ctera. En territorio bonaerense, Axel Kicillof sostuvo días atrás que si Casa Rosada no gira recursos no podrá pagar los salarios a los maestros.