Revelan la causa de la muerte del Indio Solari en su casa de Ituzaingó
El resultado preliminar de la autopsia del cantante indicaría que el músico sufrió un ACV hemorrágico. Fue mientras se encontraba en la pileta climatizada, donde su cuerpo fue hallado esta mañana.
En medio de la conmoción por la muerte de Carlos “Indio” Solari a los 77 años, se conocieron los resultados preliminares de la autopsia.
Fuentes judiciales informaron que a partir de la investigación llevada a cabo hasta el momento por el fiscal Lucio Rivero, de la UFI N° 2 de Ituzaingó, los testimonios recogidos en el lugar del hecho, las primeras pericias realizadas allí y el resultado de la autopsia, se estableció que en horas de la madrugada se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio y a raíz de haber sufrido mientras allí se encontraba un ACV hemorrágico falleció en forma inmediata.
Asimismo se aclaró que no hubo ahogamiento y fue encontrado en el interior de dicha pileta por su cuidadora quien al llegar a la casa y no encontrarlo, se dirigió al sector de la pileta y junto con la esposa de Solari, Virginia Mones Ruiz, sacaron el cuerpo.
Llamaron a la emergencia médica, todos los cuales le realizaron maniobras de reanimación sin resultado positivo.
Finalmente la causa de la muerte, a confirmar con pericias posteriores a realizar sobre las muestras extraídas, es no traumática.
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