En medio de la conmoción por la muerte de Carlos “Indio” Solari a los 77 años, se conocieron los resultados preliminares de la autopsia.

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Fuentes judiciales informaron que a partir de la investigación llevada a cabo hasta el momento por el fiscal Lucio Rivero, de la UFI N° 2 de Ituzaingó, los testimonios recogidos en el lugar del hecho, las primeras pericias realizadas allí y el resultado de la autopsia, se estableció que en horas de la madrugada se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio y a raíz de haber sufrido mientras allí se encontraba un ACV hemorrágico falleció en forma inmediata.

Asimismo se aclaró que no hubo ahogamiento y fue encontrado en el interior de dicha pileta por su cuidadora quien al llegar a la casa y no encontrarlo, se dirigió al sector de la pileta y junto con la esposa de Solari, Virginia Mones Ruiz, sacaron el cuerpo.

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Llamaron a la emergencia médica, todos los cuales le realizaron maniobras de reanimación sin resultado positivo.

Finalmente la causa de la muerte, a confirmar con pericias posteriores a realizar sobre las muestras extraídas, es no traumática.

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