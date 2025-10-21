La joven candidata Caren Tepp se dirigió al Jefe de Estado tras el fallo judicial contra las fake news: “Javier Milei ya lo dijo la Justicia: las batallas imaginarias que librás solo existen en tu cabeza. Ahora cumplí el fallo y hacé lo que corresponde: Borrá vos (y todo tu ejército digital) la campaña falsa con nuestras consignas”.

“Y ya que estás, aprovechá para pedirle perdón al pueblo por haber querido engañarlo otra vez”, sentenció la concejal rosarina, cabeza de lista de Fuerza Patria de cara al 26 próximo.

El descargo de Tepp tuvo lugar después de la viralización, fogoneada por el propio Presidente, de cartelería apócrifa correspondiente a la campaña del peronismo santafesino.

El Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe ordenó la eliminación de las mencionadas publicaciones, en virtud del artículo 140 del Código Electoral Nacional, que tipifica la adulteración de cartelería y apunta a que no se desvirtúe la campaña electoral.

En el texto judicial se indicó que “la publicación engañosa en internet en la que se modificaron artificialmente las imágenes de la cartelería en la vía pública incorporándose la frase 'expropiar todos los campos' atribuyéndole falsamente esa afirmación a Caren Tepp, que encabeza la lista de la agrupación Fuerza Patria, podría generar confusión en el electorado al momento de emitir su voto el próximo domingo".

