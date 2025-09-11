Revés para el Hospital Garrahan y toda la salud pública: Milei vetó la ley de emergencia en pediatría
El proyecto, que implicaba una recomposición salarial, un aumento presupuestario y una asignación prioritaria de insumos críticos por el plazo de un año, había sido sancionado el 22 de agosto. En el Senado, la normativa logró reunir una amplia mayoría: 62 votos a favor, contra 8 rechazos.
Este jueves por la madrugada, Javier Milei oficializó el veto a la ley de emergencia en pediatría, impulsada por los trabajadores del Garrahan, por medio de la publicación del Decreto N° 651/2025 en el Boletín Oficial. “Devuélvase al H. CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Ley”, indicaron en el documento desde Casa Rosada.
“El proyecto no solo carece de un financiamiento genuino, sino que posee una redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad en los mecanismos de implementación”, añadieron.
Asimismo, destacaron desde el Gobierno que la implementación de una ley de este estilo “profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias”.
Vale destacar que antes, Milei vetó la ley de financiamiento universitario.
