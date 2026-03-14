La Justicia Federal de Bahía Blanca imputó a una influencer de esa ciudad acusada de comercializar por redes sociales un supuesto suplemento dietario para bajar de peso que, según los análisis realizados, contenía sustancias peligrosas para la salud y se promocionaba con un sello falso de la ANMAT.

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La acusada es Victoria Ramos, de 41 años, quien ya es mencionada en los pasillos judiciales como la “Rímolo bahiense”, en alusión al recordado caso de falsos tratamientos médicos. De acuerdo con la investigación, ofrecía comprimidos presentados como “quemadores de grasa” a través de sus cuentas en redes sociales, donde prometía resultados rápidos para adelgazar.

Según informó Fiscales.gob.ar, la imputación es por los delitos de comercialización de sustancias medicinales peligrosas para la salud y uso de sello oficial falsificado. En la causa también aparece mencionada su hermana, Valeria Ramos (40), acusada como partícipe secundaria porque su domicilio funcionaba como punto de entrega de los productos y desde allí se realizaban envíos al interior del país.

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Durante una audiencia realizada el 5 de marzo, a pedido de la fiscal federal Elisa Trinchín y del auxiliar fiscal Facundo Nicolás Ruiz Martínez, la jueza federal de Garantías María Gabriela Marrón otorgó un plazo de 60 días hábiles para avanzar con la investigación. Además, le impuso a la influencer varias medidas restrictivas: no podrá salir del país, deberá presentarse semanalmente ante la Policía Federal y tiene prohibido utilizar las redes sociales que empleaba para comercializar los productos.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la ANMAT ante la División Delitos contra la Salud Pública de la Policía Federal Argentina, luego de detectar publicaciones en Instagram donde se promocionaba el suplemento denominado “Quemador Natural Viking's, Natural Gym Receta”. El envase incluía la leyenda “Producto autorizado por ANMAT”, aunque ese sello resultó ser falso.

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A partir del número telefónico utilizado para concretar las ventas, los investigadores lograron identificar a la persona detrás de la comercialización. Con esos elementos, la fiscalía solicitó allanamientos en los domicilios vinculados a la causa. En los procedimientos, realizados en diciembre de 2025 y luego nuevamente en febrero de este año, se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones y decenas de frascos del producto.

Los análisis del Laboratorio Químico de la Policía Federal determinaron que los comprimidos contenían mazindol —una sustancia incluida en el listado de estupefacientes y con efectos similares a las anfetaminas— y también hidroclorotiazida, un diurético que solo debe utilizarse bajo control médico. Según la acusación, ambas sustancias se comercializaban sin advertir sobre los riesgos asociados a su consumo.

En el marco de la investigación también se entrevistó a personas que habían comprado el producto. Algunos consumidores reportaron efectos adversos tras ingerir los comprimidos, entre ellos retención de líquidos, mareos, migrañas intensas, taquicardia, desvanecimientos y constipación.

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De acuerdo con lo informado por LaBrújula24 y la propia investigación judicial, los suplementos eran promocionados en redes sociales como una alternativa rápida para bajar de peso y mejorar la apariencia física.

A raíz del caso, la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires emitió una advertencia para que la población se abstenga de consumir estos preparados.

En paralelo, especialistas también alertaron sobre los riesgos de adquirir este tipo de productos fuera de los circuitos regulados. “Por favor, no le compren magia a un influencer porque no existe”, advirtió la médica especialista en nutrición Analía Lofrano en diálogo con La Brújula 24, al referirse al caso de los “quemadores de grasa” investigados en Bahía Blanca.