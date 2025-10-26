En una postal cargada de ternura, Ricardo Alfonsín emitió su voto este domingo en la Escuela Municipal N° 1 “Juan Galo de Lavalle”, ubicada en San Martín 405, en su ciudad natal de Chascomús. Lo hizo acompañado por su nieta Charo, en el mismo establecimiento donde su padre, el expresidente Raúl Alfonsín, solía ejercer su derecho al voto.

Tras cumplir con el acto electoral, el actual embajador argentino en España tiene previsto viajar a la Ciudad de Buenos Aires, donde aguardará los resultados junto a familiares y amigos.

