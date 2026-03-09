Rige alerta meteorológico para Bahía Blanca y alrededores
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso de rango amarillo por tormentas para este lunes.
“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h”, señala el parte del SMN lanzado para Bahía Blanca y parte del sur de la Provincia de Buenos Aires.
“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, prosigue.
El alerta rige, en principio, para la mañana de este lunes. Se prevé que las condiciones tenderían a mejorar después del mediodía.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión