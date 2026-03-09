“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 km/h”, señala el parte del SMN lanzado para Bahía Blanca y parte del sur de la Provincia de Buenos Aires.

“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, prosigue.

El alerta rige, en principio, para la mañana de este lunes. Se prevé que las condiciones tenderían a mejorar después del mediodía.

