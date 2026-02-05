“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”, señala el parte del SMN por tormentas para la Provincia.

Y agrega: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.

El aviso rige para prácticamente toda la Provincia, a excepción del AMBA y el extremo sur.

Se prevé que las condiciones tiendan a mejorar entre la mañana y el mediodía de este jueves.

