Rige alerta meteorológico por tormentas para la Provincia de Buenos Aires
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un aviso de rango amarillo para este jueves que alcanza a casi todo el territorio bonaerense. No está vigente para el AMBA.
“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h”, señala el parte del SMN por tormentas para la Provincia.
Y agrega: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”.
El aviso rige para prácticamente toda la Provincia, a excepción del AMBA y el extremo sur.
Se prevé que las condiciones tiendan a mejorar entre la mañana y el mediodía de este jueves.
