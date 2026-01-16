Desde este viernes comenzó a regir en la provincia de Buenos Aires el aumento en la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que alcanza a todas las categorías con un incremento cercano al 21 %.

Ads

Con la actualización tarifaria, la verificación para un vehículo estándar pasó de $79.640 a $97.057,65. El ajuste fue dispuesto por el Gobierno provincial, que explicó que la medida está vinculada a la paritaria del sector mecánico y no responde a una decisión discrecional.

Desde el Ejecutivo bonaerense señalaron que el valor de la VTV debe equivaler al 7 % del salario básico de un operario del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). De esta manera, cada incremento salarial obtenido por los trabajadores del sector se traslada automáticamente al costo que deben afrontar los conductores.

Ads

Hace apenas doce meses, el trámite costaba $53.800. Con la nueva actualización, los valores de la VTV quedaron establecidos de la siguiente manera:

Motos: $38.801,03

Ads

Autos (hasta 2.500 kg): $97.057,65

Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $174.604,64

Remolques y acoplados livianos: $58.201,54

Ads

Remolques y acoplados pesados: $87.302,33

La Verificación Técnica Vehicular es un requisito obligatorio para todos los vehículos con más de dos años de antigüedad o que hayan superado los 60.000 kilómetros. Su objetivo es garantizar condiciones mínimas de seguridad vial y reducir el riesgo de accidentes.