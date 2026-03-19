El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, celebró el anuncio de una nueva inversión por parte de la empresa MEGA, destinada a ampliar la capacidad de procesamiento de gas natural y consolidar el desarrollo productivo local.

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Según detalló el jefe comunal, la compañía presentó un desembolso de USD 360 millones en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que se suma a su plan de expansión vigente y eleva la inversión total a USD 650 millones.

La firma, controlada por YPF, Dow y Petrobras, es una de las principales operadoras en el procesamiento de gas natural en el país, con fuerte presencia en el polo petroquímico bahiense.

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Susbielles destacó que la iniciativa tendrá un impacto directo en la economía local: “Estamos hablando de más trabajo, más desarrollo y más oportunidades para nuestra comunidad”, afirmó, al tiempo que remarcó que la inversión dinamizará la cadena productiva, logística y de servicios.

El proyecto se vincula además con el crecimiento de Vaca Muerta, ya que permitirá ampliar la infraestructura necesaria para el procesamiento y transporte de gas proveniente de ese yacimiento estratégico. En ese sentido, el intendente subrayó que la obra contribuirá a posicionar a Bahía Blanca como un nodo clave para la exportación de energía y la generación de divisas.

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“Seguimos trabajando para que la ciudad crezca, se fortalezca y ocupe el lugar que merece en el desarrollo energético del país”, concluyó.