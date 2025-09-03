Ritondo contra Kicillof por el acto de Milei en Moreno: "Nunca garantizó la seguridad de ningún bonaerense"
El Diputado del PRO cargó contra el Gobernador luego que desde la Provincia indicaran que la cancha del Club Villa Ángela, en Trujui, elegida para la ceremonia de cierre de La Libertad Avanza, carece de infraestructura y rutas de escape, lo que genera riesgos para el Presidente.
“Este miércoles Axel Kicillof no va a garantizar la seguridad del Presidente como nunca garantizó la seguridad de ningún bonaerense”, lanzó el titular del bloque PRO en Diputados Cristian Ritondo.
Y arremetió: “Este domingo gritemos bien fuerte: inútiles nunca más”.
La Libertad Avanza, con Javier Milei a la cabeza, planea realizar un acto masivo de cierre de campaña este miércoles en un club de barrio de Moreno, y desde Provincia -dado los últimos incidentes en la campaña libertaria- desaconsejaron llevar adelante en ese lugar dicha actividad. En este marco, temen un “autoatentado” para que el oficialismo nacional suba en los números de cara a las elecciones del 7 próximo.
