“Este miércoles Axel Kicillof no va a garantizar la seguridad del Presidente como nunca garantizó la seguridad de ningún bonaerense”, lanzó el titular del bloque PRO en Diputados Cristian Ritondo.

Y arremetió: “Este domingo gritemos bien fuerte: inútiles nunca más”.

La Libertad Avanza, con Javier Milei a la cabeza, planea realizar un acto masivo de cierre de campaña este miércoles en un club de barrio de Moreno, y desde Provincia -dado los últimos incidentes en la campaña libertaria- desaconsejaron llevar adelante en ese lugar dicha actividad. En este marco, temen un “autoatentado” para que el oficialismo nacional suba en los números de cara a las elecciones del 7 próximo.

Como Concejal de Moreno, llevar al Presidente al Club Villa Angela de Trujui, es simplemente ponerlo en riesgo frente a una emboscada.

Barro, espacio abierto, torres de alta tensión a las que cualquiera se puede subir, fácil acceso a cualquiera que quiera hacer una maldad. — Demián Martínez Naya (@DemNaya) September 2, 2025

