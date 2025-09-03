Este miércoles, empleados y concejales del Honorable Concejo Deliberante de Necochea constataron un robo en las oficinas administrativas y el sector de depósito.

“Ingresaron por calle 54, rompieron una ventana y dos puertas”, informó el medio local Ecos Diarios.

Según la reconstrucción de los hechos, al menos una persona forzó una reja y luego una ventana que conecta las oficinas de la Defensoría del Pueblo de la Provincia con un pasillo interno del Concejo. Luego, se desplazó hacia distintos sectores del edificio y revisó un depósito, donde se hallaron elementos de limpieza revueltos.

A continuación, accedieron a las oficinas del bloque de Unión por la Patria, donde sustrajeron una computadora y tres monitores. Se intentó una maniobra similar en el bloque de Nueva Necochea, pero ese sector cuenta con dos puertas y los autores solo lograron romper la primera, por lo que no pudieron avanzar.

En el lugar trabajó personal policial y de la División Científica, que realizó las pericias correspondientes. Las autoridades del Concejo aún no informaron si radicarán una presentación formal con detalle de los bienes sustraídos ni si se cuenta con filmaciones de seguridad que permitan avanzar en la identificación de los responsables.

