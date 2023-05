El robo sucedió en la localidad de Aldo Bonzi, partido de La Matanza. Un delincuente forzó la reja de un kiosco mientras un patrullero se ubicaba a pocos metros pero no logró advertir la situación que quedó registrada por cámaras de seguridad.

“Hace tres semanas está el patrullero en la puerta del negocio y no vieron nada”, se quejó Facundo, el propietario del comercio, según público primeraplanaonline.com.ar.

Una cámara de seguridad tomó el momento de robo donde claramente se ve a un hombre forzando la reja y un patrullero detenido sin reaccionar ante el robo.

“Cuando me di cuenta fue hasta el patrullero y les pregunté si habían estado todo el día, porque me entraron a robar. Me contestaron ‘no puede ser’ y se bajaron”, contó Facundo. “Estuvo al menos 15 minutos barreteando la reja. Entró, estuvo un buen rato adentro y se fue. Incluso dejó unas paltas que supuestamente vendía desparramadas por el piso”, agregó.

Según el propietario al rato se presentó “un señor con muletas” que se identificó como comisario y le pidió disculpas por lo sucedido. Según el medio primeraplanaonline, la pareja de policías que estaban en el móvil fue desafectada.