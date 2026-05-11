Delincuentes ingresaron de madrugada a la empresa textil Le Utthe, ubicada en calle Sarmiento, en Bragado, tras perforar el techo y llegar a la oficina principal.

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El golpe delictivo se produjo en las primeras horas de este domingo. Según informó la Policía Comunal, el alerta al sistema 911 se recibió durante la mañana, pero el hecho ocurrió entre las 2 y las 5 de la madrugada.

Los autores, aún no identificados, lograron acceder al edificio tras realizar un boquete en el techo, lo que demuestra una planificación previa y conocimiento del lugar.

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Una vez en el interior, se dirigieron directamente al sector de oficinas, donde forzaron y abrieron la caja fuerte de la empresa. De allí sustrajeron una suma de dinero en efectivo que incluye billetes de pesos argentinos y dólares. El monto total aún no fue precisado oficialmente.

Según informó La 100 Bragado, uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores es que, pese a que la fábrica cuenta con un sistema de alarmas instalado y en funcionamiento, el mismo no se activó durante el robo. Esto permitió que los delincuentes actuaran con total impunidad durante varias horas.

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Tras tomar conocimiento del ilícito, las fuerzas de seguridad desplegaron un fuerte operativo investigativo. Personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) y agentes de la Sub DDI Bragado se encuentran revisando las cámaras de seguridad del establecimiento y relevando sistemas de vigilancia privados de la zona para intentar reconstruir la ruta de escape de los ladrones.

Además, se solicitó la intervención de peritos de la Policía Científica para levantar rastros en la escena del hecho. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 del Departamento Judicial de Mercedes, desde donde se coordinan las tareas de inteligencia para dar con los responsables.

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