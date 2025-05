Una banda de delincuentes ejecutó un robo boquetero en una joyería de Morón, ubicada a escasos metros de la Municipalidad y a dos cuadras de la Comisaría 1ª. El asalto ocurrió durante la madrugada del lunes 5 de mayo, aprovechando el fin de semana largo para llevar a cabo un golpe meticulosamente planificado.

Los ladrones ingresaron al local tras perforar una pared de aproximadamente 50 centímetros de diámetro desde una peluquería contigua, accediendo directamente a una escalera interna que conecta con la joyería. Una vez dentro, desactivaron las cámaras de seguridad y sustrajeron los dispositivos DVR que almacenaban las grabaciones, eliminando así cualquier registro de su accionar.

El propietario del comercio, Jorge, de 57 años, descubrió el robo al llegar al local en la mañana del lunes. En declaraciones a TN, expresó: “Se llevaron todo. Esto fue anoche alrededor de las 00.00 cuando empezó a sonar la alarma, según me dijeron. Me enteré esta mañana. Llamó uno de los policías y me comentó. Cuando me enteré me quería morir. Tengo alarmas y cámaras, pero no les importó nada”.

Lo más llamativo es cómo falló el sistema de seguridad de la joyería: “Tenemos Prosegur, que no funcionó. La pared tiene sísmicos. Nadie reaccionó. Entraron y estuvieron acá. Se llevaron todo. No me llamaron por teléfono desde la alarma. Tenemos cuatro teléfonos para que me llamen. No sé qué pudo haber pasado. No tengo sospechas, pero no entiendo. Con un llamado, yo hablaba con el 911 y venían corriendo”.

El monto exacto de lo sustraído aún no ha sido determinado oficialmente, pero se estima que asciende a una cifra millonaria. Entre los objetos robados se encuentran joyas, relojes, oro y dinero en efectivo. Un dato que agrava la situación es que la mercadería no estaba asegurada, lo que representa una pérdida económica significativa para el comerciante.

La Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 de Morón, a cargo del fiscal Matías Rappazzo, está al frente de la investigación. Se están revisando cámaras de seguridad de la zona y recolectando testimonios de vecinos y trabajadores para identificar a los responsables. Como medida preventiva, se ha instalado una custodia policial en un local desocupado frente a la Municipalidad.