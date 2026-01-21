Una familia de turistas mendocinos vivió una bienvenida de terror tras ser asaltada a mano armada en el ingreso a Mar del Plata, a la altura del kilómetro 7 de la autovía 226. El violento episodio dejó a dos niños abandonados sobre la banquina y a sus padres y hermanos sometidos durante varios minutos por los delincuentes.

El hecho ocurrió cerca de las 23.00, cuando Jesús David Matmud, de 44 años, circulaba en una camioneta Toyota Hilux negra con una casilla rodante en la que viajaban su esposa y sus cuatro hijos. Minutos antes, la familia se había detenido en una estación de servicio de la zona, pero al no permitirles el uso de los sanitarios decidieron continuar viaje unos kilómetros más.

Fue entonces cuando Matmud detuvo el vehículo al costado de la ruta para higienizarse, mientras su familia permanecía dentro de la casilla. En ese momento, tres delincuentes armados lo interceptaron, pusieron en marcha la camioneta y emprendieron la fuga. El hombre quedó sobre la caja del rodado, ya que su esposa y dos de sus hijos estaban dentro de la casilla rodante, mientras que otros dos niños, de 6 y 8 años, quedaron abandonados sobre la banquina.

La huida continuó hasta la zona de la ciudad marplatense, donde uno de los asaltantes amenazó a la víctima con un arma de fuego y lo obligó a arrojarse del vehículo. Tras lograr ponerse a salvo, Matmud dio aviso al 911, lo que desencadenó un amplio operativo policial para dar con el rodado, la familia y los menores que habían quedado solos sobre la ruta.

Pocos minutos después, los dos niños fueron localizados y trasladados a una dependencia policial, donde quedaron al resguardo y en buen estado de salud. En paralelo, efectivos policiales hallaron la camioneta y la casilla rodante abandonadas en un descampado del barrio Hipódromo, donde luego trabajó personal de la Policía Científica.

Conmocionado por lo ocurrido, Matmud relató el calvario vivido en declaraciones radiales. “Estoy muy shockeado, han sido momentos muy difíciles. Nos robaron de una forma animal… Dos de los nenes quedaron tirados en la ruta”, expresó en diálogo con LU6.

“El delincuente me puso un revólver en la panza y me dijo que me bajara porque me iba a quemar. Yo solo les pedía que me dejaran el celular porque no tenía ningún contacto acá en Mar del Plata”, contó. Según su testimonio, uno de los asaltantes le devolvió el teléfono y lo obligó a arrojarse del vehículo bajo amenaza de muerte, pese a que insistía en que su familia viajaba en la casilla.

El hombre también relató que pidió ayuda a un colectivero que venía detrás y advirtió la situación. “No entiendo nada. Si me hubieran robado la plata, yo conseguía para el combustible y me volvía a mi lugar, pero no”, lamentó.

Además, recordó que los delincuentes lo mantuvieron en la caja de la camioneta a punta de pistola, mientras su esposa y dos hijos seguían dentro de la casilla rodante. “Mi esposa se alcanzó a tirar desnuda porque se estaba bañando y no entendía nada. Ella no sabía dónde estaban los niños y yo, por ir a buscar la camioneta, no me di cuenta de que dos de mis chicos habían quedado tirados en la ruta”, relató con dolor.

Finalmente, destacó el rol clave de un amigo de la familia que logró encontrar a los niños antes que la policía. “Cuando pasó por la avenida Luro, vio que estaban con una pastora y me avisó. Ahí me volvió el alma al cuerpo”, aseguró. Más tarde, las fuerzas de seguridad confirmaron el hallazgo del vehículo en un descampado cercano a una villa, mientras continúa la investigación para dar con los responsables del violento asalto.