La investigación comenzó a fines de septiembre en el marco de una causa donde ya había un detenido y la Justicia buscaba a un prófugo por un crimen ocurrido en Berazategui.

Ads

En virtud de tareas de inteligencia desarrolladas en la localidad de San Clemente del Tuyú, se tomó conocimiento de la presencia del prófugo en dicho balneario, por lo que se procedió a su localización, identificación y aprehensión.

El acusado fue identificado como Claudio Andrés Ruiz, de 36 años, con último domicilio conocido en Florencio Varela, sobre quien recaía un pedido de captura activo con fecha del 30 de septiembre de 2025 requerido por el Juzgado de Garantías N°4 de Berazategui, Departamento Judicial Quilmes, en una causa caratulada homicidio agravado criminis causa – robo agravado con uso de arma de fuego.

Ads

El caso que dio origen a esta captura se remonta al 20 de septiembre de 2025 cuando dos delincuentes concretaron un robo a mano armada en una verdulería en Berazategui, donde sustrajeron dinero en efectivo. Durante la huida, y al ser interceptados por un efectivo de la Policía de la Ciudad que se encontraba franco de servicio, se produjo un enfrentamiento armado.

Producto del intercambio de disparos, el padre del agente policial resultó herido y tras llegar al hospital confirmaron que falleció, motivo por el cual la causa fue recaratulada como homicidio agravado criminis causa.

Ads

Desde entonces, personal de la DDI Quilmes – SubDDI Berazategui llevó adelante diversas tareas investigativas, logrando la detención de uno de los autores, mientras que Ruiz permanecía evadido de la Justicia.

Luego de varias pesquisas, se logró determinar que el acusado estaba en San Clemente del Tuyú, por lo que se realizó el allanamiento que concluyó con su detención, informó la Agencia Noticias Argentinas.