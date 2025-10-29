Un hecho de inseguridad se registró durante la madrugada en el edificio de la Municipalidad de Villa Gesell, cuando un individuo ingresó al palacio comunal y provocó desorden en las oficinas de Hacienda y Contaduría.

El ladrón, que actuó sin ser detectado por el sereno, se llevó algunos elementos menores, aunque en un primer momento se había informado sobre posibles faltantes de documentación sensible.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad, se trató de un único sujeto, identificado a través del sistema de cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, quien también habría participado de otro robo en un comercio ubicado frente al edificio municipal.

En el interior del palacio municipal, el delincuente revolvió papeles y elementos de trabajo, aunque no se registraron destrozos ni sustracción de documentación sensible, como habían señalado algunas versiones iniciales. “El hecho ocurrió en dos oficinas, de Hacienda y Contaduría, y solo se constató el faltante de un termo, dos vasos térmicos y un teléfono en desuso”, aclararon desde la Secretaría.

La dependencia también desmintió la información difundida por el medio local El Fundador On Line, que había indicado que el robo incluía la oficina de Planeamiento y la posible desaparición de papelería sensible. “Ambas cuestiones son falsas”, señalaron en el comunicado oficial.

Mientras tanto, la Policía y personal de la Secretaría de Seguridad trabajan para lograr la aprehensión del responsable, que fue captado por las cámaras municipales durante el ingreso y egreso del edificio, así como en su paso por el comercio afectado.