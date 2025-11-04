El Tribunal en lo Criminal N.º 2 condenó, en juicio abreviado, a Kevin Ezequiel Bermúdez a la pena de 4 años y 6 meses por ingresar a campos para robar y matar animales en distintas localidades del Partido de Villarino.

Ads

El imputado fue condenado como autor penalmente responsable de 4 hechos abigeato agravado, 2 hechos de abigeato, hurto y de malos tratos a los animales.

En el marco de una investigación realizada por el Equipo de Delitos Rurales, bajo la órbita de trabajo de la UFIJ N.º 7 -a cargo de la fiscal Marina Lara-, Bermúdez fue acusado de 7 hechos delictivos. Uno de ellos ocurrió el 15 de mayo de 2024 cuando, junto a otras personas, sustrajo 23 lechones y distintos elementos del interior del establecimiento rural ubicado en cercanías de la localidad de Ombucta, para luego llevarlos a bordo de una camioneta Ford F 100 por la ruta nacional N.º 3.

Ads

Entre el 31 de noviembre de 2023 y el 1 de diciembre de 2023 el acusado, en compañía de otras personas, sustrajo de forma ilegal 12 corderos, del interior del establecimiento rural sin nombre, ubicado en cercanías de la localidad de Ombucta.

Entre el 26 de diciembre de 2023 y el 27 de diciembre de 2023, ingresó a otro campo ubicado en Ombucta para llevarse 13 corderos y 3 lechones.

Ads

Entre el 12 de junio de 2024 el 13 de junio de 2024 Bermúdez, junto a otras personas aún no identificadas, sustrajo dos terneros -de aproximadamente 200 kilogramos- del interior del establecimiento rural ubicado en Colonia El Fortín, zona rural de Pedro Luro; y entre el 26 y 27 de junio de 2024 regresaron para llevarse 7 animales vacunos, previo cortar un alambre que sostenía el tranquerón de acceso al mismo establecimiento.

El 18 de julio de 2024, sustrajo un ternero pelaje colorado, raza Aberdeen Angus de unos 170 kilos, que había salido junto a otro animal del interior del campo “La Vizcaina”, ubicado en zona rural de Teniente Origone y le dio muerte para luego trasladarlo en su camioneta Ford F 100 hacia Mayor Buratovich.

Además, a Bermúdez se lo acusó por malos tratos respecto de un perro raza dogo que tenía en su domicilio particular -atado al paragolpe de una camioneta-, el día 16 de agosto de 2024 cuando se llevó a cabo una diligencia de allanamiento. El animal estaba en estado de desnutrición y tenía un estado avanzado de sarna, por no haber tenido tratamiento veterinario alguno, situación de maltrato constatada por un médico veterinario.