La tranquilidad de pueblo de Juan José Paso, partido de Pehuajó, se vio sacudida por un hecho policial en la Estación de Servicio B&B, la única que abastece a sus habitantes.

Ads

Según informó el periodista Guillermo Martin Gastañaga de Cero Pehuajó, los delincuentes se habrían alzado con una suma cercana a los 13 millones de pesos, tras barretear y destrozar un escritorio en el sector de guardado de vehículos.

Uno de los propietarios Gerardo Mompesi, relató que tras un primer ingreso por una ventana corrediza, los malvivientes revolvieron todo y se llevaron el dinero. Gerardo intentó reordenar el lugar y reactivar la alarma para volver a su casa.

Ads

Pero la pesadilla no terminó ahí. Apenas minutos después de haberse sacado la ropa para intentar dormir, la alarma volvió a sonar. Al regresar, la imagen era desoladora: el vidrio del frente estaba estallado de adentro hacia afuera, señal de la desesperación de los delincuentes por escapar tras ser detectados nuevamente.

“Es un golpe duro para Juan José Paso. En un lugar donde nos conocemos todos y donde estas cosas no suceden seguido, que se ensañen así con un comercio local duele el doble. No es solo el dinero; es la paz que nos quitaron anoche”, describió Gastañaga.

Ads