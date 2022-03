Cesar Hnatiuk contó cómo descubrió al ladrón que el robó el celular en el Lollapalooza y señaló: "Que lindo encontrar un cel en el lolla. No me pasó pero eso habrá dicho Adriel de Lanus cuando encontró el mio y se transfirió plata facilitándome su cuil y con 3 clicks obtuve su domicilio, lugar de trabajo y hasta la hora a la que se sienta a cagar".

Que lindo encontrar un cel en el lolla. No me pasó pero eso habrá dicho Adriel Castaño de Lanus cuando encontró el mio y se transfirió plata facilitándome su cuil y con 3 clicks obtuve su domicilio, lugar de trabajo y hasta la hora a la que se sienta a cagar. — Cesar o Ezequiel (@CesarHnatiuk) March 21, 2022

"Lástima que no pude hacer más que denunciarle"; coninuó el joven que de inmediato fue increpado por los cientos de usuarios que le consultaron cómo podía ser que halla accedido a su cuenta y hasta desconfiaron del relato del joven que, tiempo después, compartió las pruebas con capturas de pantalla.

Según aseguró, desde Mercado Pago le respondieron "que no se pueden hacer cargo porque la plata la tiene que devolver el que recibió, que no contento con enviarse lo que tenia en MP intentó transferirse plata de mis tarjetas vinculadas, y esas fueron rechazadas porque no tenían fondos".

Finalmente se supó que, tras dar con el delincuente, pidió que sus datos no sean dados a conocer para no perder su trabajo y la víctima logró recuperar su dinero.

"Con el mayor de los respetos, agradeciendo a quienes creyeron y compartieron y simplemente ignorando a los que bardean ya que cuando tenga que demostrar que lo que pasó es verdad lo hare sin problemas a quien deba; tengo que informar que hicieron justicia", señaló César.