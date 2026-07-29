La Policía de la Ciudad detuvo en el municipio de Lanús, tras una persecución y con apoyo del Anillo Digital, a un joven de 21 años que había robado una moto en el barrio porteño de Parque Chas.

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El personal de la División Patrulla Control de Accesos Norte recibió la alerta por el robo de una moto Honda XR 150L en Bauness al 1000. Luego, el Anillo Digital detectó el paso del vehículo por la intersección de las avenidas Perito Moreno y Bonorino, y permitió reconstruir su recorrido hacia el Puente Olímpico, por Castañares y Cámpora, con destino a Lanús.

El motociclista eludió un control de seguridad en el límite de jurisdicción y allí comenzó una persecución hacia el territorio bonaerense, con intervención de efectivos de la Comisaría Vecinal 4 B. Los efectivos persiguieron al motociclista hasta el cruce de Rucci y Hornos, en Lanús.

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Allí, el conductor perdió el control de la moto, cayó sobre el asfalto e intentó esconderse en un domicilio, pero los agentes lo alcanzaron y lo detuvieron.

Tras identificarlo, los agentes comprobaron que tenía cinco antecedentes por robos y hurtos cometidos en 2024 y 2025, además de una contravención contra el orden público. Además, de una captura vigente dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, del 17 de julio de 2025, y un procesamiento con prisión preventiva por robo a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 2, con fecha de 2024.

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Los oficiales verificaron que la moto tenía el sistema de arranque violentado, producto de la maniobra que hizo el delincuente para llevársela.

Tras la consulta al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, a cargo de Manuel De Campos, Secretaría 116 de Tamara García, se dispuso el arresto del ladrón y el secuestro de la moto. Se labraron actuaciones por “robo”. En el caso intervino también la UFI 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, con la titularidad de la doctora Estévez.