Rojas celebra la 54ª Fiesta Provincial de la Galleta en un pueblo de 1000 habitantes
Del viernes 21 al domingo 23, la localidad de Rafael Obligado ofrece a los visitantes espectáculos artísticos, elección de la reina, desfile cívico y la presencia de centros tradicionalistas
La localidad de Rafael Obligado se prepara para vivir la 54ª Fiesta Provincial de la Galleta, uno de los eventos más convocantes del noroeste bonaerense. Con entrada libre y gratuita, el pueblo abrirá sus calles y su plaza Manuel Belgrano para recibir a miles de visitantes durante tres días de música y gastronomía.
Del viernes 21 al domingo 23, Rafael Obligado volverá a convertirse en un gran punto de encuentro. La Fiesta Provincial de la Galleta combina sus raíces panaderas con espectáculos artísticos, elección de la reina, desfile cívico y la presencia de centros tradicionalistas.
Los visitantes podrán disfrutar de un amplio paseo de artesanías, food trucks, puestos gastronómicos y, por supuesto, la tradicional galleta obligadense, símbolo del pueblo desde hace más de medio siglo. Todo en un entorno que invita a recorrer, descansar y conocer los encantos rurales del distrito de Rojas.
Un line up para todos los gustos
La edición número 54 llega con una grilla completa que incluye artistas regionales y bandas destacadas. La música comenzará cada día desde la tarde y se extenderá hasta la madrugada con propuestas para toda la familia.
Viernes 21:
18.00: Los Gurises (Junín)
19.00: Incógnito
20.30: La Veintiuna
22.00: Miriam Ravichoni
Cierre 23.30: ★ Síncopa (Saladillo)
Sábado 22:
20.00: Yanel Tilbe (Junín)
22.00: Raíces de Mi Pago (Malvinas Argentinas)
23.30: Latir Leüero (Arrecifes)
23.45 : Los Bagualeros (Junín)
Cierre 1.00: ★ El Inicio (Arrecifes)
Domingo 23:
15.00: Bombing Dance
19.00: Brian Gibert
19.30: La Adictiva (Rafael Obligado)
23.00: Ballet Carabelas (Carabelas)
23.30: Franco Massignani (Cañada de Gómez)
Cierre 1.30 : ★ Los Reyes del Cuarteto (Junín)
Rafael Obligado forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo
DATOS CLAVES
Evento: 54ª Fiesta Provincial de la Galleta
Lugar: Plaza Manuel Belgrano, Rafael Obligado (Rojas)
Fecha: Del viernes 21 al domingo 23, desde el mediodía
Entrada: Gratuita
Actividades: Música en vivo, artesanías, gastronomía, desfile cívico, elección de la reina, centros tradicionalistas
Organizan: Delegación Municipal de Rafael Obligado y Municipalidad de Rojas
Redes oficiales:
Instagram: fiesta.prov.delagalleta
Facebook: fiestaprovincial.delagalleta.1
