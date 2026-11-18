La localidad de Rafael Obligado, en el partido de Rojas, se prepara para vivir una nueva edición de una de sus celebraciones más tradicionales. El sábado 21 y domingo 22 de noviembre se realizará la 55° Fiesta Provincial de la Galleta, un encuentro que reunirá música, danzas, gastronomía y expresiones culturales de la región.

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Las actividades tendrán como escenario principal la Plaza Manuel Belgrano, donde durante las dos jornadas se desarrollará una programación destinada a vecinos y turistas que se acerquen a disfrutar de la propuesta.

La celebración contará con artistas locales y regionales, ballets folclóricos, grupos musicales, patio gastronómico y paseo de artesanías. También se realizará la tradicional elección de la reina, uno de los momentos destacados de cada edición.

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Dos jornadas con música y tradición

La programación comenzará el sábado 21 de noviembre, desde las 18:00, con una importante grilla de espectáculos.

Durante la primera jornada se presentarán el Ballet Folclórico Huellas Argentinas, Grupo Esperanza, Juan y los Bisca, Rocío Godoy, Sofía Bastianello, Los Sacheritos, La Veintiuna, Gabriel y La Nueva y La Dupla Letal.

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El domingo 22, desde las 9:00, tendrá lugar el acto protocolar, la apertura oficial de la fiesta y el tradicional desfile.

A partir de las 13:30 continuará la propuesta artística con las actuaciones de Noche de Cristal, Rubén Michelli, la Escuela de Danzas Árabes Hadi, la Academia de Danzas Origen, El Culo de Yoko, Maikan Sumaj, Manantial y Bagual Junín, junto al Grupo Folclórico Carabelas.

También subirán al escenario el Ballet Folclórico Manantial y Banda Incógnito.

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La 2001 y La Adictiva estarán a cargo del cierre

Uno de los principales atractivos del domingo será la elección de la reina de la fiesta, que formará parte de las actividades centrales de la jornada.

El broche musical llegará con La 2001 y La Adictiva, dos propuestas que tendrán a su cargo el cierre de la celebración y prometen convocar al público para disfrutar de una noche de música y baile.

Además de los espectáculos, durante el fin de semana funcionarán el patio gastronómico y el paseo de artesanías, dos espacios pensados para acompañar la experiencia de quienes visiten Rafael Obligado.

Un pueblo bonaerense con identidad turística

La Fiesta Provincial de la Galleta es una de las celebraciones que permiten mostrar las tradiciones y la identidad de esta comunidad del partido de Rojas.

En ese sentido, Rafael Obligado forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires, una iniciativa que busca promover localidades bonaerenses a partir de su patrimonio, sus costumbres y sus atractivos culturales.

La organización está a cargo de Rafael Obligado Asociación Civil, con el acompañamiento de la Municipalidad de Rojas.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta invita a recorrer la localidad, conocer sus tradiciones y disfrutar de dos jornadas con música, gastronomía y actividades para toda la familia.

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