El intendente de Rojas, Román Bouvier, anunció la decisión de retirar la polémica tasa vinculada al consumo de combustibles.

La medida había sido impulsada con el objetivo de fortalecer el financiamiento del Hospital Saturnino E. Unzué y garantizar la continuidad de servicios esenciales del Municipio.

Según expresó el propio jefe comunal, en los últimos días mantuvo conversaciones con vecinos, comerciantes, trabajadores y familias que manifestaron su malestar ante el posible impacto de la nueva tasa.

“Entendí que, más allá de la intención, esta no era la medida adecuada para este momento”, reconoció Bouvier en un mensaje dirigido a los vecinos. En ese marco, aseguró que gobernar implica evaluar el impacto real de cada decisión y corregir cuando corresponde, por lo que resolvió dar marcha atrás con la implementación del tributo.

El intendente remarcó que su gestión se basa en “honestidad, transparencia y responsabilidad” y que el desafío ahora será encontrar alternativas para fortalecer las cuentas públicas sin afectar a las familias ni a los sectores productivos de la ciudad. “Seguiremos trabajando para asegurar el funcionamiento del Hospital y de los servicios municipales, cuidando al mismo tiempo al comercio y a quienes producen en Rojas”, afirmó.

Bouvier también agradeció la sinceridad y el respeto de quienes expresaron sus opiniones y sostuvo que la participación ciudadana es clave para la toma de decisiones: “Su voz es fundamental. Cada decisión que tomo tiene un mismo objetivo: hacer lo mejor por nuestra comunidad”.