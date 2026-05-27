La tenista marplatense Solana Sierra, de 21 años, consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar a la italiana Jasmine Paolini, finalista del certamen en 2024 y actual número 13 del ranking mundial WTA.

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Sierra vuelve a sorprender en Roland Garros al meterse, también por primera vez, en la tercera ronda del Grand Slam que se disputa en Francia.

La marplatense se impuso por 3-6, 6-4 y 6-3 luego de casi dos horas de juego, en un partido donde mostró personalidad, temple y un gran nivel tenístico ante una de las principales favoritas del torneo.

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Si bien la argentina que perdió el primer set, logró sobreponerse a la experiencia y solidez de su rival. Con el correr de los games, la confianza fue creciendo y terminó cerrando una destacada actuación sobre el polvo de ladrillo.

Además, en la primera ronda ya había dado otro golpe importante al dejar en el camino a la británica Emma Raducanu, campeona del US Open 2021. En la tercera ronda la espera la rumana Sorana Cîrstea.

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