Romo: "A Bolsonaro lo votaron 60 millones de personas y a menos de 24 horas de perder Lula mando a meterlo preso"
"A ningún medio o político argentino de esos que les gusta hablar de las instituciones parece importarle. Son realmente patéticos", lanzó el Diputado bonaerense de LLA.
“A Flávio Bolsonaro lo votaron 60 millones de personas. A menos de 24 horas de perder, Lula mando a meterlo preso. Sin motivo”, dijo en redes el Diputado provincial Agustín Romo.
“Y a ningún medio o político argentino de esos que les gusta hablar de las instituciones parece importarle. Son realmente patéticos”, añadió.
Bolsonaro escapó de Brasil este martes, y la Justicia lo requiere por una causa de lavado de activos. Actualmente se encuentra en Estados Unidos.
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