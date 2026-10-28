“A Flávio Bolsonaro lo votaron 60 millones de personas. A menos de 24 horas de perder, Lula mando a meterlo preso. Sin motivo”, dijo en redes el Diputado provincial Agustín Romo.

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“Y a ningún medio o político argentino de esos que les gusta hablar de las instituciones parece importarle. Son realmente patéticos”, añadió.

Bolsonaro escapó de Brasil este martes, y la Justicia lo requiere por una causa de lavado de activos. Actualmente se encuentra en Estados Unidos.

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