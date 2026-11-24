“No puedo entender la obsesión de la dirigencia política argentina por querer imponerle a sus votantes agendas que nadie quiere salvo ellos”, dijo Agustín Romo en redes sociales.

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Y añadió: “Los que ocupamos cargos públicos representamos a nuestros votantes. Ellos nos imponen a nosotros, no nosotros a ellos”.

“Hay que escuchar”, destacó el legislador bonaerense.

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