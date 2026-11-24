Romo: "No puedo entender la obsesión de la dirigencia por querer imponerle a sus votantes agendas que nadie quiere"
El Diputado bonaerense por La Libertad Avanza hizo un descargo, que pareció apuntado a la oposición a nivel nacional.
“No puedo entender la obsesión de la dirigencia política argentina por querer imponerle a sus votantes agendas que nadie quiere salvo ellos”, dijo Agustín Romo en redes sociales.
Y añadió: “Los que ocupamos cargos públicos representamos a nuestros votantes. Ellos nos imponen a nosotros, no nosotros a ellos”.
“Hay que escuchar”, destacó el legislador bonaerense.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión