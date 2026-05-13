El legislador provincial mileísta, Agustín Romo, se expresó en redes sociales luego de la marcha federal universitaria, que se realizó para reclamar más fondos para las casas de altos estudios y mejores salarias.

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Al respecto, indicó: “Estos días me recuerdan que no existe y nunca va a existir el peronismo moderado”.

“Todos están dispuestos a emitir 100 bases monetarias con tal de que no les diga fachos una pendeja de 20 años con el pelo azul que cursa psicología”, sostuvo.

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Desde La Libertad Avanza se expresaron durante toda la jornada contra la movilización federal, denunciando la protesta por ocultar intenciones políticas.

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