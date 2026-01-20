Los concejales que responden al intendente Miguel Lunghi se trenzaron contra Acción Tandilense–La Libertad Avanza. Bajo el provocador título “Rompé Pepe, rompé”, el presidente del bloque de la UCR en el Concejo Deliberante, Juan Salceda, publicó un extenso documento de cuatro páginas en el que acusa a los libertarios locales de obstaculizar soluciones y generar caos deliberado, especialmente en torno a la crisis del transporte público.

El texto, difundido en la red social X, profundiza la confrontación que ya se había evidenciado durante el debate por el presupuesto y coincide con las críticas del concejal Rogelio Iparraguirre (Fuerza Patria), quien días atrás había cuestionado a sectores políticos que apuestan a la lógica del “cuanto peor, mejor”.

Salceda centra su análisis en el conflicto del aumento del boleto de colectivos. En ese marco, sostiene que la crisis del transporte no es exclusiva de Tandil, sino que responde a un escenario nacional marcado por las decisiones del gobierno de Javier Milei. El edil radical cuestiona la devaluación inicial del Gobierno Nacional, la quita de subsidios y la negativa del Ejecutivo nacional a volcar al sistema de transporte los fondos recaudados a través del impuesto a los combustibles, lo que, según afirma, derivó en aumentos desproporcionados del boleto y en una fuerte caída de usuarios.

En el plano local, el concejal apunta directamente contra el bloque libertario tandilense, al que acusa de incoherencia política y de romper consensos previamente acordados. Según su relato, Acción Tandilense–La Libertad Avanza primero acompañó un esquema de actualización automática del boleto por IPC, luego se negó a sostenerlo, rechazó nuevas alternativas consensuadas y finalmente desconoció un decreto del intendente Miguel Lunghi que buscaba destrabar el conflicto tras más de seis meses de parálisis.

Salceda recuerda que ese decreto fue avalado por los organismos nacionales correspondientes, pero aun así fue cuestionado públicamente por los libertarios. Más recientemente, ya con la nueva conformación del Concejo, el radicalismo y Fuerza Patria acordaron facilitar un nuevo esquema de actualización automática del boleto, incluso cediendo la presidencia de la comisión de Transporte a La Libertad Avanza. Sin embargo, denuncia que el presidente del bloque libertario presentó un dictamen de minoría “ilegítimo”, sin respetar los acuerdos ni el reglamento, lo que terminó trabando la votación y prolongando la crisis del sistema durante todo 2025.

“El resultado fue menos del 17 % de aumento en la tarifa en un año con una inflación del 31,5 %, pérdida de frecuencias, recorte de recorridos y miles de tandilenses a pie”, sostiene el edil, quien se pregunta si los libertarios “no entienden el problema de fondo o prefieren impedir la solución para generar descontento”.

En el tramo final, Salceda llama a la ciudadanía a involucrarse y participar activamente en la vida pública, advirtiendo sobre el riesgo de ruptura del contrato social entre representantes y representados. “Uno se involucra para construir, no para destruir o romper”, remarca, antes de cerrar con una frase que resume el espíritu del texto: “Para lograr su objetivo final en Tandil, a La Libertad Avanza no le alcanza con la motosierra. Por eso llaman a Pepe para que haga lo que más sabe hacer: romper”.