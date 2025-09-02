Alejandro Lozano García (48), el camionero acusado por doble homicidio culposo en la ruta provincial 88, volvió a dar su versión sobre la tragedia ocurrida el pasado 8 de junio cerca del acceso a Miramar, donde murieron el médico marplatense Diego Quirós (57) y el hijo de su pareja, de 8 años.

Ads

En diálogo con Clarín, Lozano García sostuvo: “Yo no soy ningún asesino, no salí a matar a nadie”. Según su relato, el Mercedes Benz GL 200 en el que viajaban las víctimas “se apareció como un rayo, a gran velocidad”, cuando él se incorporaba a la ruta con su camión cargado de soja.

Puede interesarte

El camionero, oriundo de Quequén, estuvo detenido en la cárcel de Batán durante más de un mes, hasta que el juez de Garantías N°1 de Mar del Plata, Daniel De Marco, le dictó la falta de mérito. Esa decisión fue apelada por el fiscal Rodolfo Moure y la querella, que insisten en que el vehículo no estaba en condiciones de circular y que Lozano conducía sin licencia ni VTV vigente.

Ads

Puede interesarte

Del otro lado, la defensa del chofer —a cargo de los abogados Martín de la Canal y Juan Pablo Roselló— presentó testimonios que apuntan a la alta velocidad de Quirós. Incluso, una mujer declaró haber sido superada por el Mercedes a más de 140 km/h poco antes del impacto.

La investigación sigue en marcha y la justicia deberá definir si el caso llega a juicio oral o a un juicio por jurados. Lozano García, por su parte, insiste en que jamás intentó fugarse y que se pondrá “a derecho” cuando la justicia lo requiera.

Ads