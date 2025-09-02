Rompió el silencio el camionero acusado por un choque fatal en Ruta 88 donde murieron un médico y un nene: qué dijo
Alejandro Lozano García habló tras el choque ocurrido en junio en Miramar. Allí murieron el médico marplatense Diego Quirós y un niño de 8 años. El camionero aseguró que su camión estaba en condiciones y que el auto "se apareció como un rayo".
Alejandro Lozano García (48), el camionero acusado por doble homicidio culposo en la ruta provincial 88, volvió a dar su versión sobre la tragedia ocurrida el pasado 8 de junio cerca del acceso a Miramar, donde murieron el médico marplatense Diego Quirós (57) y el hijo de su pareja, de 8 años.
En diálogo con Clarín, Lozano García sostuvo: “Yo no soy ningún asesino, no salí a matar a nadie”. Según su relato, el Mercedes Benz GL 200 en el que viajaban las víctimas “se apareció como un rayo, a gran velocidad”, cuando él se incorporaba a la ruta con su camión cargado de soja.
El camionero, oriundo de Quequén, estuvo detenido en la cárcel de Batán durante más de un mes, hasta que el juez de Garantías N°1 de Mar del Plata, Daniel De Marco, le dictó la falta de mérito. Esa decisión fue apelada por el fiscal Rodolfo Moure y la querella, que insisten en que el vehículo no estaba en condiciones de circular y que Lozano conducía sin licencia ni VTV vigente.
Del otro lado, la defensa del chofer —a cargo de los abogados Martín de la Canal y Juan Pablo Roselló— presentó testimonios que apuntan a la alta velocidad de Quirós. Incluso, una mujer declaró haber sido superada por el Mercedes a más de 140 km/h poco antes del impacto.
La investigación sigue en marcha y la justicia deberá definir si el caso llega a juicio oral o a un juicio por jurados. Lozano García, por su parte, insiste en que jamás intentó fugarse y que se pondrá “a derecho” cuando la justicia lo requiera.
