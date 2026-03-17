La influencer y emprendedora Florencia Rastelli Mella rompió el silencio en las últimas horas y habló desde la clínica donde permanece internada, a más de un mes del grave accidente que sufrió en los médanos de la Costa Atlántica.

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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la joven agradeció el apoyo recibido durante este tiempo y llevó tranquilidad sobre su evolución.

“Quería agradecerles a todas las cadenas de oración que hicieron y la cantidad de velitas que prendieron. Ya haremos minitas y agüita”, expresó en un posteo que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

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En el mismo mensaje también dio algunos detalles sobre el proceso que tiene por delante. “Si Dios quiere el miércoles me voy a mi casa y todavía queda un camino largo de rehabilitación, pero quería pasar por acá para saludar y agradecer”, agregó.

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El accidente en los médanos

El accidente ocurrió el 18 de febrero en los médanos de Villa Gesell, cuando la joven viajaba en un UTV que volcó y dio varios giros en una zona conocida como “La olla”.

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Según testigos, el vehículo era conducido por un hombre y Rastelli Mella salió despedida durante el vuelco, quedando debajo del rodado.

Tras el siniestro fue asistida en el hospital local y luego trasladada a la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, donde permaneció internada en terapia intensiva.

El parte médico indicó que sufrió politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano, fracturas cervicales, contusión pulmonar, neumotórax izquierdo y una lesión en la columna dorsal.

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Quién es Florencia Rastelli Mella

Rastelli Mella tiene 33 años, es madre de dos hijos y estudió Derecho en la Universidad Católica de La Plata, según informó el medio local 0221.

Hace cinco años creó la marca Paque & Cocö Home Essences, dedicada a esencias aromáticas, que comenzó como un emprendimiento en ferias y luego creció hasta convertirse en una red con 12 franquicias en distintos puntos del país.

Durante el verano, la firma tenía presencia en la Costa Atlántica con locales en Cariló, Mar de las Pampas, Valeria del Mar, Costa Esmeralda y Pinamar, donde la joven se encontraba supervisando el funcionamiento de los espacios en plena temporada.

Tras varias semanas de internación, su mensaje en redes llevó tranquilidad a familiares, amigos y seguidores que habían impulsado cadenas de oración por su recuperación.